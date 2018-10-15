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НАТО за неделю дважды сопровождало военные самолёты РФ над Балтикой

Политика

Минобороны Литвы отчиталось об активности российской военной авиации над Балтийским морем

Вильнюс, 15 октября 2018, 11:11 — REGNUM  Истребители ВВС НАТО, которые осуществляют миссию «Воздушной полиции НАТО» над Балтийским морем вдоль побережья Прибалтики, с 8 по 14 октября дважды поднимались в воздух для сопровождения российской боевой авиации, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 октября. По данным минобороны Литвы, оба раза самолеты РФ сопровождали 11 октября: Ан-26, который из Калининградской области следовал в континентальную часть России, и Ил-76, также следовавший по этому же маршруту.

Напомним, миссия «Воздушной полиции НАТО» осуществляется с аэропортов в Зокняй, под литовским Шяуляй и с эстонского Эмари.

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Милитаризация Прибалтики
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