Трамп заявил о жёсткости в отношениях с Путиным

Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным он проявляет жёсткость. Именно в таком формате, как утверждает президент Соединённых Штатов, прошёл российско-американский саммит в Хельсинки.

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Такой ответ глава Белого дома дал на вопрос о том, почему он избегает критики в адрес российского президента Владимира Путина.

«У меня была с ним (президентом РФ Владимиром Путиным — прим. ИА REGNUM) встреча. Это была жесткая и очень хорошая встреча», — заявил в интервью CBS американский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, первые полноформатные рoccийско-американские переговоры прошли в Xeльcинки 16 июля 2018 года. Лидеры России и США беседовали тет-а-тет лишь в присутствии переводчиков в течение двух часов. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, президент РФ Владимир Путин сообщил, что сторонам удалось обсудить почти весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, в том числе войну и мир, экономику, Сирию и Украину.

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