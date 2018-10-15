Депутаты Якутии просят больше бюджетных денег на содержание себя

Якутск, , 06:09 — REGNUM На создание новых комитетов в Госсобрании Якутии и раздачи займов за 2017 год депутатам республики необходимо почти 12,7 млн рублей. На эту сумму они намерены увеличить расходы на содержание Ил Тумэна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как поясняет ЯСИА, поправки к бюджету, среди которых и увеличение финансирования Госсобрания, народные избранники одобрили на заседании комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. Свою позицию депутаты аргументировали необходимостью погасить образовавшуюся в 2017 году кредиторскую задолженность и тем, что на образование новых комитетов нужны деньги — два из них превратились в четыре.

На вопрос о том, из каких источников будут изыскиваться эти деньги, депутаты ответили «Найдём». Правительство республики инициативу депутатов не поддержало.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты предыдущего созыва Госсобрания Якутии накануне завершения работы и перевыборов решили приобрести мебель, провести тщательный ремонт, обновить компьютерную и оргтехнику и щедро потратиться на подарки, сувениры, золотые часы, грамоты и приложения к ним, а также значки «За вклад в развитие парламентаризма». На всё это из бюджета потребовалось 18 млн рублей.