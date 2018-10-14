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«Вопрос о пенсионной реформе не закрыт»

Политика

В центре Петербурга властям напомнили об «активном праве»

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«Вопрос о пенсионной реформе не закрыт»
Иллюстрация: Максим Додонов
Пикет на Невском против пенсионной реформы. 14 октября 2018 г

Санкт-Петербург, 14 октября 2018, 20:53 — REGNUM  Акция против пенсионной реформы прошла в центре Санкт-Петербурга 14 октября. Вдоль Невского проспекта выстроилась цепочка активистов движения «Суть времени», которое ранее передало в администрацию президента РФ более 1 млн живых подписей против этой реформы — а также за отставку правительства, ее предложившего.

В демократической стране власть провела инициативу, очевидно отторгаемую подавляющим большинством народа, однако «Суть времени» не считает борьбу законченной. Противодействие, обещают участники акции, будет продолжатся с использованием всех законных методов, тем более важным они считают показать и гражданам, и власти, что вопрос о реформе не закрыт. По словам участников акции, «Суть времени» будет добиваться отмены принятого решения о повышении пенсионного возраста:

«Также мы вышли с требованием к власти сдержать своё слово насчёт активного права, которое было провозглашено президентом. Согласно его словам, обращение, под которым подписалось сто тысяч граждан, должно быть рассмотрено Госдумой, — пояснил один из участников акции. — Мы собрали миллион подписей. Если данное обращение останется без внимания, это будет означать, что данное президентом слово было нарушено».

Анонсированная Дмитрием Медведевым в мае сего года пенсионная реформа вызвала негодование граждан, причем согласно опросам, о своем категорическом неприятии это инициативы заявляли люди разного достатка и приверженцы диаметрально противоположных политических взглядов. Однако мнение граждан России не разделили в правящей партии, и реформа была принята в рекордно короткие сроки. Рейтинг «Единой России» с марта сего года и по начало октября упал на 20% и колеблется в районе 31% — падение ниже 40%, по данным ФОМ, отмечалось только однажды, в 2013 году.

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Пенсионная реформа
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