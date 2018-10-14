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Штат Юта признал миф о «голодоморе»

Политика

Голодомор шагает по стране

Вашингтон, 14 октября 2018, 00:08 — REGNUM  Американский штат Юта признал так называемый «голодомор» геноцидом украинского народа, сообщила пресс-служба посольства Украины в США 13 октября на официальной странице в социальной сети Facebook.

Соответствующую декларацию подписал губернатор штата Гарри Герберт 10 октября в Солт-Лейк-Сити.

Юта стала тринадцатым американским штатом, признавшим миф о геноциде украинцев во время голода в СССР в 1931−33 годах.

«Жаль, что штатов в США лишь 50, а не, например, 500. Просто тогда украинское информационное пространство было бы обеспечено перемогами ещё на много лет вперёд», — иронично прокомментировал сообщение бывший первый секретарь Горловского горкома Компартии Украины Алексей Карпушев.

Напомним, 4 октября сенат США принял резолюцию, в которой признал «голодомор» геноцидом украинского народа.

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Отметим, что первоисточником мифа об умышленном «геноциде» украинцев является пропаганда Третьего рейха. Реальный голод 30-х годов в СССР поразил не только Украину, но и Белоруссию, Казахстан, Поволжье, Северный Кавказ, Западную Сибирь и Южный Урал.

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Голод 1932-33 годов на Украине (т.н. голодомор)
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