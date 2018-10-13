Суббота, 13 Октября 2018 года
10:48:53 МСК

Авиация России и Казахстана отработала взаимодействие на учениях в Киргизии

Политика

6 самолетов Су-25 России и 2 самолета Су-25 Казахстана нанесли удар по группе «боевиков» осколочно-фугасными бомбами и авиационными ракетами

Бишкек, 13 октября 2018, 10:27 — REGNUM  Совместное огневое поражение отработала штурмовая авиация России и Казахстана в ходе учений стран-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2018». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По легенде учений в пяти километрах от населенного пункта Балыкчи были обнаружены колонны незаконных вооруженных формирований. 6 самолетов Су-25 России и 2 самолета Су-25 Казахстана нанесли удар по группе «боевиков» осколочно-фугасными бомбами и авиационными ракетами.

Успешное поражение условной цели зафиксировал российский беспилотный летальный аппарат Орлан-10.

Как сообщало ИА REGNUM, учения стран-членов ОДКБ «Взаимодействие-2018» начались 10 октября. В учениях задействовано более 1600 военнослужащих Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить