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Ту-95 МС ВКС РФ совершил демонстрационный полет на учениях в Киргизии

Политика

В Киргизии проходят учения сил оперативного развертывания ОДКБ

Бишкек, 13 октября 2018, 09:03 — REGNUM  Стратегический ракетоносец Ту-95 МС воздушно-космических сил России выполнил демонстрационный полет над полигоном «Эдельвейс» в Киргизии, где проходит заключительный этап военных учений сил оперативного развертывания стран — участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие — 2018». об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Ту-95МС совершил демонстрационный полет над полигоном «Эдельвейс» в сопровождении двух многоцелевых истребителей Су-30СМ военно-воздушных сил Казахстана.

Напомним, что учения «Взаимодействие-2018» проходят с 10 по 13 октября. В них принимают участие более 1,6 тыс. военнослужащих из шести стран — России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. В учениях задействованы около 300 единиц техники, 40 самолетов и вертолетов.

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Военные учения
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