Посол РФ Антонов: США ищут повод для выхода из ДРСМД

Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Власти США ищут повод для выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но таким образом, чтобы обвинить в его нарушении Россию. Об этом сегодня, 12 октября, заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в Центре по изучению проблем нераспространения в Калифорнии.

Антонов констатировал, что в последнее время США все чаще заявляют о том, что им якобы нужны ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания Китая.

«Может быть, сегодня идет поиск предлога для того, чтобы выйти из ДРСМД, разумеется, обвинив в этом Россию? Возникает вопрос: а что дальше?» — сказал Антонов.

Он также напомнил, что у России тоже есть претензии к США по вопросу соблюдения ДРСМД, но в фокус внимания международной общественности попадает только американская озабоченность, а российских претензий «как будто не существует».

Напомним, США уже давно обвиняют Россию в якобы нарушении ДРСМД, при это не предоставляя каких-то конкретных доказательств. Москва ранее уже заявляла, что с помощью этих обвинений Вашингтон пытается организовать свой выход из договора.