Литва. Завершен важный этап работ по демонтажу Игналинской АЭС

Вильнюс, , 22:39 — REGNUM После того, как решением правительства Литвы были окончательно остановлены оба реактора РБМК-1500 АЭС «Игналина», были начаты работы по их демонтажу. Впервые в истории мирового атомного проекта демонтаж начат немедленно, до этого никто на проведение такого эксперимента не решался, использовался только так называемый отложенный демонтаж. У любого радиоактивного химического элемента есть период полураспада — время, за которое первоначальное количество радиоактивных ядер уменьшится в два раза. 20−30 лет ожидания, и радиоактивные риски значительно снижаются — именно так было сделано с реакторами Чернобыльской АЭС. Но у отложенного демонтажа есть и обратная сторона — все эти годы остановленный реактор приходится обслуживать, охранять как объект повышенной опасности, проводить дополнительные обследования и так далее. В случае Литвы решающее значение имеет и то, что в республике нет собственной атомной школы, через 20−30 лет тут уже не было бы собственных специалистов, которые могли бы вести демонтаж.

В соответствии с действующими нормативами ЕС, членом которого Литва стала в 2004 году, для ведения работ по демонтажу был проведен международный тендер. Победителем стала одна из ведущих мировых компаний в секторе заключительной стадии жизненного цикла ядерных объектов — немецкая инжиниринговая компания Nucem Technology, имеющая на своем счету целый ряд удачно завершенных объектов. Через два года после этого российская государственная корпорация «Росатом» стала единоличным владельцем Nucem Technology, выкупив 100% акций у материнской Nukem GmBh. Это не было «заговором против Литвы — материнская компания сосредотачивалась на другом направлении бизнеса, Росатом был заинтересован в приобретении компании с компетенциями европейского и мирового уровня. В выигрыше оказались и специалисты Nucem Technology — Росатом предоставил в их распоряжение мощную опытно-промышленную базу, производства, справляющиеся с изготовлением всего оборудования, необходимость в котором возникает при реализации того или иного проекта. Особенность такого производства в том, что зачастую заниматься приходится штучными, индивидуальными проектами, ранее немецкой компании было нелегко искать подрядные организации, не всегда подрядные организации справлялись в контрактные сроки с оборудованием такой сложности, не всегда удавалось уложиться в договорную стоимость. После того, как Nucem Technology стала структурной единицей Росатома, все эти проблемы остались в прошлом. В случае с Игналинской АЭС положительный эффект от объединения немецких технологий и российского опытного производства еще сильнее — реакторы РБМК-1500 были разработаны и изготовлены научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники (НИКИЭТ), Росатом способен предоставить немецким инженерам всю необходимую им техническую документацию. Надеемся, что эта информация позволит по достоинству оценить многочисленные заявления литовских политиков по поводу того, что Nucem Technology «не обладает достаточными компетенциями, несет угрозу независимости Литвы» и тому подобное.

В 2014 году Nucem Technology завершила строительство промежуточного хранилища отработанного ядерного топлива (ОЯТ) — здесь топливо Игналинской АЭС будет храниться в течение 50 лет в специальных контейнерах, обеспечивающих радиационную безопасность. Еще два года ушло на установку и проверку оборудования, обеспечивающего возможность безопасной работы с ОЯТ, все разрешения были получены в мае 2017 года.

11 октября работы по извлечению ОЯТ из реакторов Игналинской АЭС завершены полностью, идут работы по перемещению ОЯТ из здания реактора в промежуточное хранилище, 73 контейнера из 190 уже установлены на штатные места. Завершен важный этап работы, Nucem Technology возвращается в предусмотренный контрактом календарный график работ, постепенно справляясь с отставанием, возникшим за то время, когда немецкая компания не работала в кооперации с Росатомом.