Газа, Палестина, , 19:03 — REGNUM В ходе очередных беспорядков на границе Израиля и сектора Газа погибли пятеро палестинцев, 12 октября передает агентство Reuters.

По сообщению Министерства здравоохранения Газы, все пятеро были убиты огнем израильских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки на границе Газы и Израиля продолжаются с конца марта, жертвами столкновений палестинцев с военными Израиля стали более 150 человек, тысячи человек были ранены.

Читайте также: Беспорядки в Газе: Палестинцы штурмовали морскую границу с Израилем