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На границе Израиля и сектора Газа погибли пятеро палестинцев

Политика

Все пятеро были убиты огнем израильских военных

Газа, Палестина, 12 октября 2018, 19:03 — REGNUM  В ходе очередных беспорядков на границе Израиля и сектора Газа погибли пятеро палестинцев, 12 октября передает агентство Reuters.

По сообщению Министерства здравоохранения Газы, все пятеро были убиты огнем израильских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки на границе Газы и Израиля продолжаются с конца марта, жертвами столкновений палестинцев с военными Израиля стали более 150 человек, тысячи человек были ранены.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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