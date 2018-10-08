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Беспорядки в Газе: Палестинцы штурмовали морскую границу с Израилем

Политика

С конца марта на границе Газы и Израиля погибли не менее 148 палестинцев

Газа, Палестина, 8 октября 2018, 23:18 — REGNUM  Огнем израильских военных были ранены 11 палестинцев в районе морской границы Израиля и сектора Газа, 8 октября передает агентство Associated Press.

Известно, что раненые, в числе других протестующих, на рыбацких лодках пытались штурмовать забор, установленный в море, в то время как другие жгли шины на берегу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе беспорядков на границе Газы и Израиля, которые не прекращаются с конца марта, погибли не менее 148 палестинцев, ранены тысячи протестующих.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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