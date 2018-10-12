Эр-Рияд отозвал заявку на членство в Международной организации франкофонии

Ереван, , 14:49 — REGNUM Саудовская Аравия отозвала свою заявку на членство в Международной организации франкоязычных стран после резкой критики и обвинений в нарушении прав человека, сообщает Le Progres.

Кандидатура Саудовской Аравии рассматривалась в качестве страны — наблюдателя при Международной организации франкоязычных стран.

Издание отмечает, что Канада, вторая по величине страна-вкладчик в организацию франкоязычных стран, выступила против этой кандидатуры, в том числе из-за того, что посол Канады в Эр-Рияде был отозван в начале августа 2018 года после того, как МИД Канады призвал саудовское королевство освободить арестованных правозащитников.

Международная организация франкоязычных стран приняла в качестве наблюдателей Ирландию и Мальту — страны, где насчитывается 12% и 13% франкоговорящего населения соответственно.

Глава МИД Руанды Луиза Мушикивабо была назначена на пост главы Международной организации франкоязычных стран. Ее кандидатуру особенно поддержала Франция.

Напомним, XVII саммит Международной организации франкоязычных стран проходит в Армении с 11 по 12 октября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава французской партии Меланшон: «Макрон — враг франкофонии»