Ле Пен встретилась с политиком Бэнноном в Париже

Париж, , 13:03 — REGNUM Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен встретилась в столице Франции с влиятельным американским консервативным политиком Стивом Бэнноном, пишет газета Le Figaro.

«Марин Ле Пен встретилась с ним (Бэнноном) вчера утром в Париже», — подтвердил партнер Ле Пен Луис Алио в эфире BFMTV-RMC 12 октября.

Ле Пен возобновила интерес к проекту Бэннона по оказанию технической помощи популистским партиям Европы перед европейскими выборами в мае 2019 года. Ранее она дистанцировалась от него в своих заявлениях.

Марин Ле Пен сообщила прессе, что Стив Бэннон однозначно ей подтвердил, что его намерение состоит не в политическом вмешательстве в Европу, а в создании мозгового центра, который позволит проводить исследования и симпозиумы по важным темам, затрагивающие общие проблемы, такие как «дикая глобализация», экономика, миграция.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Марин Ле Пен провела совместную пресс-конференцию с лидером партии «Лига» Маттео Сальвини в Риме. Они заявили о возможности выдвижения своего кандидата на пост председателя Европейской комиссии.

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