Узбекистан за год присоединился к 10 органам отраслевого сотрудничества СНГ

Ташкент, , 11:17 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился 12 октября с главами оборонных ведомств государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), прибывших в республику для участия в очередном заседании Совета министров обороны СНГ, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В частности, в Ташкенте находятся министры обороны Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Киргизии и секретарь Совета министров обороны СНГ.

«Проведение впервые в Ташкенте заседания Совета министров обороны СНГ является свидетельством нового этапа участия нашей страны в деятельности Содружества», отметил Мирзиёев в ходе встречи.

Президент Узбекистана указал, что «за прошедший год республика присоединилась к более чем к 10 органам отраслевого сотрудничества в таких сферах как экономика, энергетика, наука и инновации, борьба с преступностью и других».

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения военного и военно-технического сотрудничества в рамках СНГ, проведения двусторонних и многосторонних мероприятий, профессиональной подготовки военных кадров, также обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной политики, включая обеспечение безопасности и стабильности.

В свою очередь, министры высоко оценили проводимые в Узбекистане реформы по модернизации Вооружённых Сил и укреплению обороноспособности страны, а также инициативы республики по обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе.

«Выражена готовность к дальнейшему развитию конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества между оборонными ведомствами по вопросам, представляющим обоюдный интерес», говорится в сообщении.

О том, что в Ташкенте состоится Совет министров обороны СНГ ИА REGNUM сообщало ранее, в конце сентября.