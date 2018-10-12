70-летие дипотношений: Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями

Пхеньян, , 07:44 — REGNUM 70 лет назад Россия и Северная Корея установили дипломатические отношения. По случаю этой годовщины лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин направили друг другу поздравительные телеграммы. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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В послании российскому лидеру Ким Чен Ын заявил, что отношения между Россией и КНДР развивались на основе «принципа взаимного уважения, добрососедства и взаимовыгоды», который сохранится и в дальнейшем. Также северокорейский лидер выразил надежду на продолжение уверенного и конструктивного развития отношений между двумя государствами в соответствии с «требованиями новой эры и интересами народов двух стран».

Уверенность в дальнейшем укреплении связей между Москвой и Пхеньяном высказал и президент РФ Владимир Путин. Глава государства также отметил большой опыт, который был накоплен за это время «в области конструктивного взаимодействия в различных областях».

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