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Встреча министров Франции, Испании и Португалии прошла в Париже

Политика

Министры по европейским делам обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

Париж, 12 октября 2018, 07:27 — REGNUM  Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо встретилась с госсекретарем по европейским делам испанского правительства Луис Марко Агуириано и государственным секретарем по европейским делам правительства Португалии Ана Паула Закариас, чтобы провести рабочее совещание в Париже, 11 октября, сообщает МИД Франции.

Министры обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, по которым Франция, Испания и Португалия намерены сотрудничать, особенно в связи с предстоящими сессиями Европейского совета в октябре и декабре 2018 г.

Стороны также рассмотрели вопрос о выходе Великобритании из ЕС, углублении экономического и валютного союза, верховенство закона, многолетние финансовые рамки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября министр по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Натали Луазо приняла участие в работе Европейского совета.

Читайте ранее в этом сюжете: Французский министр Луазо примет участие в работе Европейского Совета

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Политическая жизнь Франции
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