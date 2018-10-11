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Главы Узбекистана и Казахстана обсудили двусторонние связи

Политика

Президенты с удовлетворением отметили устойчивый рост объёма взаимной торговли

Главы Узбекистана и Казахстана обсудили двусторонние связи
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев

Ташкент, 11 октября 2018, 19:32 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавката Мирзиёев и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев 11 октября по телефону обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Главы государств с удовлетворением отметили «устойчивый рост объёма взаимной торговли, расширение её номенклатуры», они также удовлетворены использованием потенциала межрегионального сотрудничества.

Стороны выразили заинтересованность в развитии проектов в сфере промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других, «отмечена важность продолжения активного взаимодействия в сфере культурно-гуманитарных обменов, образования, здравоохранения и туризма».

«Главы Узбекистана и Казахстана также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международного и регионального характера. Стороны констатировали общность подходов к наиболее важным проблемам, в том числе обеспечению региональной безопасности и эффективному противодействию современным вызовам и угрозам», говорится в сообщении.

Как ИА REGNUM сообщало ранее по итогам первых шести месяцев 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном составил 1,437 миллиардов долларов.

Россия остается пока основным внешнеторговым партнером Узбекистана, за вышеуказанный период узбекско-российский товарооборот составил 2,836 миллиардов долларов.

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