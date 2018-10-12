Нелояльные СМИ Украины в предвыборных условиях: «методы» есть?

Киев, , 08:11 — REGNUM Подавление СМИ, не лояльных действующему президенту в предвыборный год, на Украине проходит пусть и не бесшумно, зато весьма продуманно. Примером может служить история с телеканалами NewsOne и «112», которые лидируют среди информационно-новостных каналов Украины. Что произошло с ними в условиях предвыборной гонки, когда их значение ожидаемо должно было нарастать, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Не будучи откровенно антипорошенковскими, эти два СМИ не радели и за действующего президента, и 20 сентября на сайте электронных петиций Верховной рады было заявлено требование о прекращении их лицензионной деятельности. Причина — «дезинформация, враждебная пропаганда через информационные активы Кремля в Украине». Всего за 2 недели петиция набрала более 25 тысяч голосов, и депутаты поспешили отреагировать на пожелание граждан. Рада вынесла на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение санкций против строптивых каналов.

Управляющий каналом NewsOne Андрей Портнов (бывший замглавы администрации Януковича и бывший советник Тимошенко) 4 октября, когда Рада голосовала по поводу его канала, был готов продолжать его работу. Но уже на следующий день Портнов инициировал разрыв договора об управлении каналом, заявив, что отныне не будет иметь отношения к его деятельности. Зато уточнил, что будет в контакте с менеджментом канала и продолжит его судебную и международную защиту, «пока он будет находиться в оппозиционной к власти риторике». Так что же ключевое в этом обращении — «пока»?

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