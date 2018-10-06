Украинская оппозиция теряет телеканалы

Марьян Сидорив, , 12:46 — REGNUM

Поскольку предвыборная кампания в Украине началась (фактически — уже давно), то основной задачей ВИП-претендента становится вечное: «Не дай конкуренту слова». В той или иной форме этот метод используется везде, даже в «иконах стиля» современной демократии. Много ли средств массовой информации давали слово кандидату Трампу в 2016 году? Но говорить об этом вслух — это как громко испортить воздух на королевском приеме. Поэтому тех, кто становится рупором политического конкурента, «опускают» продумано, без лишнего шума и в соусе очень правильных слов.

«Без шума» в Украине не получилось, но вот с продуманностью и соусом — все в порядке. Телевизионные каналы «NewsOne» и «112» — это безусловные лидеры среди украинских информационно-новостных каналов. В рейтингах они лидируют уже полтора года, настоящие «звезды»! А значит, в условиях электоральной гонки их значение будет нарастать. Их нельзя назвать откровенно антипорошенковскими, но и в президентский пул средств массовой информации они совсем не входят. Президент и рад бы их там иметь, но пока не получается. Управляющий каналом «NewsOne» Андрей Портнов уже давно считает, что Порошенко и его парламентские союзники — это организованная преступная группа, а поскольку он пребывает в Вене, то там его сложно достать и украинским и спецслужбам, и националистическим активистам. Значит надо убирать из украинского телепространства сам канал.

Уничтожение телеканалов «NewsOne» и «112» началось 20 сентября. В этот день на сайте электронных петиций Верховной рады Украины была размещена петиция «Прекратить антиукраинскую деятельность телеканалов «112 Україна» та «NewsOne» (инициатор — некто Артур Переверзев), с требованием «принятия всех необходимых мер в пределах полномочий и в рамках действующего законодательства, чтобы в кратчайшие сроки прекратить лицензионную деятельность телеканалов «112 Украина» и «NewsOne». Мотивация традиционная, до оскомины: «народные депутаты Украины не могут закрывать глаза и потакать распространению дезинформации, враждебной пропаганды через информационные активы Кремля в Украине».

За 14 дней она собрала 25 475 подписей. Ну как же «слуги народа», которые просто обязаны трепетно относящееся к мнению своих сограждан, могут не отреагировать на столь ясно выраженное общественное мнение? Причем мгновенно! Причем не обращая внимания на Конституцию Украины, которая наивно полагает, что «каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений» и «каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом — по своему выбору» (статья 34). И вне зависимости от желаний даже народных депутатов.

(Причем, что интересно: на парламентском сайте сейчас находится всего две петиции, набравшие необходимые для рассмотрения 25 000 голосов. 2 октября успешно (27 542 подписей) финишировала петиция «За запрет производства меха в Украине». Но там другие песцы и норки, они не влияют на грядущие выборы. Поэтому о зоозащитной петиции никто и не вспоминает).

Они и отреагировали. 4 октября Рада проголосовала за внесение на рассмотрение Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины предложение санкций против строптивых каналов. Предусматривается фактическая блокировка всей финансово-хозяйственной деятельности «NewsOne» и «112». И теперь: поди, поработай без зарплат, аренды и оплаты услуг вещателей!!!

Кроме того предлагается запрет использование опальными каналами радиочастотного ресурса и телекоммуникационных сетей. И теперь: поди, поработай при отсутствии возможности выхода в эфир!!!

И вот 4 октября, голосование наших депутатов, заплывших в парламент на волне народной борьбы за свободу, и в первую очередь — за свободу слова. В поддержку внесенияна рассмотрение СНБО предложения о санкциях против каналов «NewsOne» и «112» подано 229 голосов.

Но тут начался «шум». Ведь владельцы канала «NewsOne», явно предполагавшие такое развитие событий, явно не зря в конце августа передали управление каналом Андрею Портнову, хорошему юристу (в активе — выигранный процесс против Совета Европы), экс-заместителю главы Администрации президента Януковича и экс-советнику Юлии Тимошенко. Причем передали на три года, без права собственника вмешиваться в деятельность канала или в одностороннем порядке прекратить договор.

В день парламентского голосования новый шеф «NewsOne» был готов продолжать работу канала. Поскольку считал, что даже «если СНБО примет решение наложить на телеканал санкции и остановить действие лицензии, а президент введет его в действие своим указом, это не будет означать, что в тот же момент трансляцию телеканала запретят и его отключат. Решение об отзыве лицензии, согласно закону, находится в исключительном ведении судов… Ну, а в суде мы уже к встрече готовимся». Хотя — это Украина, детка! И нельзя исключить, что «власти попытаются пойти по беспределу и потребовать прекратить трансляцию уже сразу после решения СНБО. Но с таким же успехом это может потребовать и любой патрульный полицейский. Если такое будет, то мы пойдем в суды».

Но за ночь что-то изменилось. 5 октября Портнов инициировал разрыв договора об управлении и заявил, что «с сегодняшнего дня я больше не буду иметь отношения к информационной, административной или иной деятельности телеканала». Управление каналом передано нардепу от Оппозиционного блока Тарасу Козаку, экс-регионалу, уроженцу Львова и человеку, близкому к «главному пропутинцу» Украины Виктору Медведчуку. Новый управляющий тоже юрист, но не такой успешный, как предыдущий.

«Как человек, который не бросает начатое», Портнов заявил: «Я не могу оставить журналистов в такую минуту, поэтому все, что я успел пообещать публично, закончу. Я буду в контакте с менеджментом канала и продолжу его судебную и международную защиту, пока он будет находиться в оппозиционной к власти риторике». В этом благородном обещании смущает одно — «пока он будет…». Возникает ощущение, что «будет» это недолго. А это означает, что Порошенко своего добьется, и звезда оппозиционного канала погаснет.

И чего-то особо удивительного в этом не будет. Украинская оппозиция обожает светить своими сединами (лысинами, шевелюрами), но к активным действиям явно не приспособлена. Ведь «раскрутка» петиции о санкциях против оппозиционных каналов была хорошо организована и даже похожа на откровенный флеш-моб (25 475 подписей за две недели). 27 сентября на сайте парламентских петиций был размещен «встречный документ»: «Защита и поддержка украинских каналов «112 Украина» и «NewsOne». Прошло девять дней. Результат — целых 38 (тридцать восемь!!!) подписей.

И что вы после этого хотите, господа оппозиционеры? С такой работой остается только вспомнить слова бессмертного Исаака Бабеля о великом Бене Крике: «Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями».

Петр Порошенко, конечно, не Король, и даже не Беня. Но к «стене второго еврейского кладбища» оппозиция явно приросла всеми частями тела.

Киев