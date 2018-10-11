Четверг, 11 Октября 2018 года
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Боевики ИГ* начали наступление на умеренную оппозицию на востоке Сирии

Политика

*ИГ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Боевики ИГ* начали наступление на умеренную оппозицию на востоке Сирии
Иллюстрация: Tasnimnews.com
Перестрелка

Дамаск, 11 октября 2018, 12:58 — REGNUM  Поддерживаемые США группировки сирийской вооруженной оппозиции столкнулись с наступлением боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Сирии, сообщает со ссылкой на источники в сирийской оппозиции британское агентство Reuters.

Как заявили источники в сирийской оппозиции, Демократические силы Сирии столкновение произошло из-за населенного пункта Суса.

По некоторым данным, наступление радикалов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) началось 10 октября. В боестолкновениях погибли десять членов так называемой умеренной оппозиции.

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Война в Сирии
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