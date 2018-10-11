Партия АдГ вступилась за «политическую нейтральность» в образовании

Берлин, , 13:00 — REGNUM Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) разработала порталы, с помощью которых школьники, родители и учителя смогут сообщать о нарушении принципа политически нейтрального образования в школах, пишет портал Journalisten Watch 11 октября.

Такой портал уже функционирует в Гамбурге и запланирован в Берлине и Саксонии-Анхальт. Власти Саксонии-Анхальт подвергли критике такую меру, некоторые даже сравнили ее с работой Штази (министерства государственной безопасности ГДР).

«Сравнение со Штази абсурдно, — заявил спикер парламентской группы АдГ по вопросам образования и науки, доктор Ханс-Томас Тилльшнайдер. — Запланированные порталы служат не для государственного надзора, а наоборот, являются выражением самозащиты против системы (…). Эти порталы являются выражением гражданского восстания против индоктринации и предтоталитарных настроений. Учащиеся, которые отказываются подчиняться навязываемому мнению и отвергают массовую миграцию, политику Евросоюза или доминирующих меньшинств, подвергаются многократным преследованиям и дискриминации».

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью конференция министров культуры Германии разработала рекомендации по «демократическому воспитанию» в немецких школах. Оно предполагает поощрение приверженности учеников демократическим ценностям.

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