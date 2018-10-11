Грузия в Женеве еще раз осудила Россию

Тбилиси, , 10:44 — REGNUM Традиционной темой регулярных Женевских консультаций по-прежнему были действия России, направленные на «оккупацию и аннексию» территорий Грузии, заявляют в МИД Грузии в связи с состоявшимися 9−10 октября в Женеве 45-м раундом международных переговоров с участием США и ЕС.

По информации министерства, особый акцент был сделан на обеспечении эффективной работы Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM), а также на необходимости исполнения правосудия по делам об убийствах граждан Грузии Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули.

«Участники от Грузии осудили Россию и ее оккупантские режимы за деструкционные шаги против IPRM. Сопредседатели, представители США и Грузии подчеркнули необходимость возвращения механизмов IPRM в Эргнети и Гали в обычный рабочий режим», — сказано в сообщении. Отметим, что протест абхазской и югоосетинской стороны вызвал составленный правительством Грузии список Отхозория-Татунашвили, из-за чего те заявили о временной приостановке участия во встречах в рамках IPRM.

Представители США, ЕС и Грузии на 45-м раунде в Женеве в очередной раз обвинили Россию в нарушении соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и призвали ее вывести свои «оккупационные войскас территории Грузии». Они также осудили участившиеся учения, которые Россия проводит в Абхазии и Южной Осетии, факты нарушения воздушной границы Грузии и подчеркнули необходимость допуска международных наблюдателей на «оккупированные территории».

Среди традиционных вопросов, которые ставила на заседании Грузия, были продолжающийся процесс возведения искусственных заграждений на «административных границах» с Абхазией и Южной Осетией, участившиеся факты похищений граждан Грузии представителями «оккупантских властей», запрет на обучение в школах Гальского и Ахалгорского (Ленингорского) районов на грузинском языке. Всю вину за эти и другие нарушения представители Грузии возложили на Россию как «страну, осуществляющую эффективный контроль на оккупированных территориях».

Особое возмущение грузинской делегации вызвал очередной отказ представителей Москвы, Сухума и Цхинвала от участия в обсуждении вопроса возвращения беженцев. «Участники от Москвы, Сухуми и Цхинвали проявили традиционную деструктивность, они опять попытались политизировать гуманитарные темы и покинули комнату переговоров при обсуждении вопроса беженцев», — говорится в сообщении МИД Грузии.

Следующий раунд Женевских переговоров пройдет 11−12 декабря. Консультации по безопасности и стабильности в Закавказье с участиемпредставителей Грузии, Абхазии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС регулярно проводятся в Женеве после августовской войны 2008 года.

Напомним также, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии именно после августовской войны, которую, согласно заключению комиссии ЕС под руководством Хайди Тальявини, начала грузинская сторона.