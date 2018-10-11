Францию обвинили в преступлениях против человечности

Париж, , 08:34 — REGNUM Французская Полинезия обвиняет власти Франции в преступлениях против человечности за свои ядерные испытания в Тихом океане, сообщает Euronews.

Лидер политической партии Полинезии Оскар Темару заявил, что подал жалобу в международный уголовный суд.

По словам бывшего главы Полинезии, заморской территории Франции, ядерные испытания в регионе проводились без согласия местных жителей из-за колониального статуса Полинезии.

Он добавил, что в течение тридцати лет, между 1966 и 1996 годами, Франция провела 193 ядерных испытания, которые облучали население, влияли на их здоровье и окружающую среду.

«Для нас французские ядерные испытания — это лишь прямой результат колонизации», — отметил Оскар Темару.

Напомним, Полинезия — французский архипелаг в Тихом океане, где проживают около 270 тыс. жителей.