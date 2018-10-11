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МИД Франции призывает государства установить мораторий на смертную казнь

Политика

10 октября отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью

МИД Франции призывает государства установить мораторий на смертную казнь
Правосудие

Париж, 11 октября 2018, 07:59 — REGNUM  По случаю 16-го Всемирного дня борьбы со смертной казнью Франция вновь выступает против этого несправедливого, бесчеловечного и неэффективного наказания, сообщает МИД Франции.

Франция призывает все государства, все еще применяющие смертную казнь, установить мораторий с целью постоянной отмены этого наказания.

МИД Франции приветствует решение Монголии, Гвинеи и Буркина-Фасо об отмене смертной казни, а также ратификацию Гамбии второго протокола к международному пакту о гражданских и политических правах.

Франция призывает все государства собраться на 7-й Всемирный конгресс по борьбе со смертной казнью, который состоится 27 февраля — 1 марта 2019 года в Брюсселе. МИД Франции также призывает государства поддержать принятие резолюции, призывающей к универсальному мораторию на смертную казнь, на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, 10 октября отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью, который был учрежден по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни в 2003 году. В настоящее время в 65 государствах эта высшая мера наказания продолжает применяться, в том числе и в США.

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Отмена моратория на смертную казнь: за и против
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