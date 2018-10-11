МИД Франции призывает государства установить мораторий на смертную казнь

Париж, , 07:59 — REGNUM По случаю 16-го Всемирного дня борьбы со смертной казнью Франция вновь выступает против этого несправедливого, бесчеловечного и неэффективного наказания, сообщает МИД Франции.

Франция призывает все государства, все еще применяющие смертную казнь, установить мораторий с целью постоянной отмены этого наказания.

МИД Франции приветствует решение Монголии, Гвинеи и Буркина-Фасо об отмене смертной казни, а также ратификацию Гамбии второго протокола к международному пакту о гражданских и политических правах.

Франция призывает все государства собраться на 7-й Всемирный конгресс по борьбе со смертной казнью, который состоится 27 февраля — 1 марта 2019 года в Брюсселе. МИД Франции также призывает государства поддержать принятие резолюции, призывающей к универсальному мораторию на смертную казнь, на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, 10 октября отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью, который был учрежден по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни в 2003 году. В настоящее время в 65 государствах эта высшая мера наказания продолжает применяться, в том числе и в США.