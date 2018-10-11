Глава МИД Франции примет участие в саммите франкоязычных стран в Ереване

Париж, , 07:25 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан будет сопровождать президента Эммануэля Макрона 11 и 12 октября на XVII международном саммите франкоязычных стран в Ереване, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Саммит франкоязычных стран представляет собой уникальное сообщество, имеющее опыт, ценности и перспективы, в скором времени объединит более 700 миллионов женщин и мужчин по всему миру», — говорится в заявлении МИД.

Франция стремится укрепить французский язык в качестве основного языка общения и придать ему новый импульс.

МИД Франции сообщает, что страна уделяет особое внимание назначению генерального секретаря международной организации франкоязычных стран и будет поддерживать Луизу Мушикивабо, чья кандидатура была одобренный Африканским союзом.

На саммите Франция внесет на рассмотрение проект стратегии «франкофонии» в целях обеспечения равенства между женщинами и мужчинами, расширения прав и возможностей женщин и девочек, что является приоритетом для Эммануэля Макрона и правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые саммит организации франкоязычных стран (OIF) пройдет в Республике Армения, где соберутся около 40 глав государств и правительств.

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