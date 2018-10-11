Кожемяко: Проблему последствий наводнений в Приморье надо решать комплексно

Владивосток, , 06:35 — REGNUM Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочей встречи с председателем правительства Дмитрием Медведевым обратил внимание на то, что последствия наводнений в регионе надо решать комплексно. В Приморье разрушено 600 мостов, необходимо восстанавливать дороги, строить дамбы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Медведев поручил Кожемяко решить квартирный вопрос в Приморье

Не дожидаясь выборов губернатора, которые пройдут в Приморье в декабре 2018 года, Олег Кожемяко обратился за помощью к председателю правительства России Дмитрию Медведеву в связи с необходимостью решения острых проблем региона. Глава правительства пообещал помочь.

«В регионе накопилось множество проблем — в социальной сфере, в здравоохранении, в образовании. Мы их будем поэтапно решать. Сейчас необходимо завершить работу, связанную с ликвидацией последствий наводнения. По населенным пунктам ещё очень много разрушенных дорог, ещё есть места, которые отрезаны от сообщения: не восстановлены мосты, людям приходится пользоваться переправами», — сказал Олег Кожемяко.

Врио губернатора Приморья сообщил премьеру. Что в регионе в настоящий момент 600 разрушенных мостов. Без помощи федерального центра такой объём работы региону не поднять — по многим населенным пунктам нет даже автобусного сообщения.

«Необходимо кардинально решать вопросы, особенно по ряду муниципальных образований, по ряду городов, таких, как Уссурийск, Лесозаводск, Дальнегорск, Спасск-Дальний. Это строительство дамб и берегоукрепление. Последние шесть лет Приморье подвергается наводнениям ежегодно. В этом году несколько раз было наводнение. Мы выделяем большие средства на помощь пострадавшим. Но самое главное, что люди уже теряют веру в то, что что можно будет когда-нибудь защитить их от наводнений. Покидают насиженные места, потому, что каждый год приходится восстанавливать свой дом», — добавил Кожемяко.

Дмитрий Медведев обратил внимание руководителя Приморья на то, что по этим вопросам необходим комплексный план:

«Мы с вами угрозы наводнений одними административными актами не ликвидируем».

Кожемяко доложил премьеру, что комплексный план уже подготовлен.

«Да, мы подготовили план по строительству водозащитных дамб, который позволяет прикрыть большую территорию Приморья, берегоукрепление провести по ряду муниципальных образований. Необходимо ваше поручение Министерству природных ресурсов и Минфину о выделении необходимых средств для строительства таких дамб. И в течение нескольких лет мы эту проблему кардинальным образом решим», — сказал глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев поручил Кожемяко решить квартирный вопрос в Приморье — в первую очередь проблему обманутых дольщиков, а также вопросы, связанные со строительством жилья для молодых семей и других категорий граждан.