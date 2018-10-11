Медведев поручил Кожемяко решить квартирный вопрос в Приморье

Москва, , 04:21 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил врио губернатора Приморья Олегу Кожемяко рассмотреть вопрос строительства нового жилья для жителей края. Соответствующее распоряжение премьер-министр отдал на встрече с приморским врио губернатора.

Медведев предложил рассмотреть различные варианты увеличения мощностей для строительства жилья для всех категорий граждан: как для пострадавших от мошеннических схем, так и для тех, кто просто заинтересован в покупке жилплощади, включая молодые семьи.

«Это, безусловно, важно в целом для сохранения потенциала Приморского края. Надеюсь, у вас это получится», — добавил российский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября экс-губернатор Сахалина Олег Кожемяко отметил, что одним из его вкладов в развитие Сахалинской области стало масштабное жилищное строительство, которое помогло многим работником бюджетной сферы обзавестись жильем.

Читайте ранее в этом сюжете: Олег Кожемяко подвёл итоги своей работы на Сахалине и Курилах