Asia Times: США и Китай оказались на грани войны в Южно-Китайском море?

Александр Белов, , 07:09 — REGNUM

Отношения между Китаем и США продолжают стремительно ухудшаться по многим направлениям. Поступают сообщения о более напряженных отношениях между военными двух стран, особенно в Южно-Китайском море. ВМС США намерены продемонстрировать свою силу в Тайваньском проливе и предпринять более решительные действия против претензий Пекина в Южно-Китайском море. Сложившаяся ситуация может привести к военной конфронтации или даже к войне, пишет Марк Валенсиа в статье для издания Asia Times.

Предположение о возможной военной конфронтации согласуется с недавним решением Вашингтона о принятии более агрессивной политики и действий в отношении Китая в Южно-Китайском море. Первые указания на этот счет появились 3 мая 2018 года, когда в Белом доме заявили о «краткосрочных и долгосрочных последствиях», с которыми столкнется Пекин, если продолжит процесс милитаризации в водах Южно-Китайского моря.

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Затем Пентагон отказался от приглашения КНР для участия в международных военно-морских учениях стран Азиатско-Тихоокеанского региона (RIMPAC), поскольку «поведение Китая (в Южно-Китайском море) не соответствует принципам и целям учений RIMPAC».

В июне 2018 года в ходе международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) «Шангри-Ла Диалог», проходившей в Сингапуре, министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил Китай, что отказ от приглашения на учения RIMPAC — это «относительно мелкое последствие и что в будущем придется столкнуться с более серьезными последствиями».

На прошлой неделе, 4 октября, вице-президент США Майк Пенс выступил с речью на тему холодной войны «Либо мы, либо они», в которой раскритиковал политику Китая и его действия в Южно-Китайском море, напомнив об инциденте, когда китайский эсминец прошел всего в 40 метрах от американского эсминца USS Decatur, который выполнял операцию по поддержанию свободы судоходства в Южно-Китайском море. Некоторые аналитики считают, что подобные инциденты являются отражением китайской готовности повысить риск и потенциальный ущерб таких физических контактов.

После прихода администрации президента США Дональда Трампа Вашингтон расширил свою военную деятельность в море, включая учения по поддержанию свободы судоходства, которые Пекин считает провокационными. США также активизировали полеты бомбардировщиков B-52 в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Китай откликнулся на растущую американскую угрозу. Например, в ВВС КНР заявили, что посадка бомбардировщиков КНР, способных нести ядерное оружие, на острове Вуди была осуществлена в рамках учений, призванных отработать навыки ВВС «осуществлять удары в любое время и в любом направлении». В ВВС КНР добавили, что эти учения можно рассматривать как «подготовку к битве за Южно-Китайское море». Китай также провел крупные военно-морские и воздушные учения возле Тайваня.

Пенс заявил, что «Китай хочет вытеснить Соединенные Штаты из западной части Тихого океана и попытаться помешать Вашингтону прийти на помощь своим региональным союзникам». Пенс поклялся, что Вашингтон не отступит и Китаю не удастся запугать США.

Основная проблема заключается в том, что противоречия между Китаем и Соединенными Штатами не связаны с необходимостью обеспечения «свободы судоходства» или процессом китайской милитаризации Южно-Китайского моря и политикой запугивания, которую Пекин использует в отношении региональных государств. Американо-китайская борьба за контроль над Южно-Китайским морем является проявлением гораздо более глубокого «столкновения цивилизаций». Оба государства считают, что они обладают правом на доминирование и формирование международного порядка в соответствии с их потребностями. Также Вашингтон и Пекин считают, что международные нормы и правила не имеют для них значения, если они противоречат их «национальным интересам».

Противостояние США и КНР в Южно-Китайском море — это соревнование разных политических и экономических систем, это столкновение культур и самообразов. Некоторые допускают опасное предположение, что Китай уверен в том, что США не станут развязывать войну в Южно-Китайском море, поскольку вопросы, связанные с Южно-Китайским морем, не входят в список основных вопросов национальной безопасности США. Действительно, главный вопрос заключается в том, готовы ли США начать войну из-за того, что не входит в перечень их основных национальных интересов?

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Пока Вашингтон пришел к выводу, что необходимость поддержки «друзей и союзников», туманные концепции, связанные с международным порядком и свободой судоходства для военных кораблей, не являются достаточным основанием для развязывания войны. Что еще более важно, Вашингтон начинает осознавать, что его региональные союзники не заинтересованы в столкновении между США и КНР, по крайней мере, потому, что американо-китайская конфронтация будет иметь для них негативные последствия. Некоторые региональные страны вообще не хотят участия внешних сил, поскольку это может поставить их перед выбором: поддержать Китай или США. В случае поддержки США, региональные страны могут столкнуться с экономическими санкциями со стороны КНР, поэтому, вполне вероятно, что региональные государства могут ответить отказом на «приглашение» США к участию в совместных операциях в Южно-Китайском море.

Предположим, что военная напряженность в Южно-Китайском море не приведет к открытому конфликту, может возникнуть вопрос: что дальше? Как заявил бывший заместитель госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Кристофер Хилл, США склонны рассматривать международные споры «как военные вызовы, которые просто маскируют под политические проблемы. По факту обычно все происходит совсем наоборот, поэтому самые сложные конфликты в мире редко решаются за счет (военного) вмешательства». Вероятно, ситуация в Южно-Китайском море станет еще одним примером сложного конфликта, исключающего военное урегулирование.