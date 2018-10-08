Global Times: Ответ Китая на речь Пенса должен быть спокойным и сдержанным

Пекин, , 12:16 — REGNUM На фоне обострения отношений между Китаем и США политика Пекина должна носить спокойный характер и не приводить к дальнейшей эскалации напряженности, пишет китайское издание The Global Times.

После того как вице-президент США Майк Пенс выступил со своей речью против Китая в Институте Хадсона 4 октября, многие сравнили ее с Фултонской речью премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, которая считается началом холодной войны СССР и Запада, и заявили о начале нового холодного противостояния, на этот раз между Китаем и США. В этих условиях, отмечает издание, если Пекин ответит на провокации Вашингтона такими же воинственными заявлениями, какие были у американского вице-президента, тогда новая холодная война неизбежна. Но может ли Китай просто стерпеть оскорбление и отступиться? Конечно же, нет.

Со своей стороны, Пекин должен пойти на обеспечение сохранность своих легитимных прав и интересов в областях от торговли до безопасности, а также принимать контрмеры против провокаций США. Пекину необходимо избегать эскалации с США и обострения атмосферы стратегической конфронтации. Страна не может позволить себе, чтобы конфликт с США играл решающую роль во внешнеполитических отношениях Китая или определял курс страны.

Сколько бы враждебных заявлений и речей ни делалось в Вашингтоне, к США — важнейшему фактору развития Китая — нужно относиться рационально и не становиться жертвой эмоций. Что бы ни говорил Пенс, Вашингтон никогда не был так уж милостив к Китаю. Благодаря же сближению Пекина с Вашингтоном при президенте Ричарде Никсоне на стороне США появилось преимущество, поспособствовавшее их победе над Советским Союзом в холодной войне. Именно с помощью сотрудничества с Китаем США смогли консолидировать глобальное лидерство в эпоху глобализации.

Пока трения и соперничество между державой, претендующий на мировой статус, Китаем и мировой державой США носили умеренный характер. До тех пор, пока обе страны избегают военной конфронтации, любые споры и разногласия можно контролировать. При этом у США имеется лишь ограниченный потенциал сдерживания Китая. Торговая война неизбежно нанесет вред США, тогда как ничем не обоснованы надежды на создание подобной НАТО организации против Китая: изолировать Китай невозможно, если учесть его экономический потенциал.

Кроме того, Белому дому и конгрессу сложно мобилизовать американское общество на антикитайскую кампанию. Давно прошли те дни, когда общество было готово идти на риски ради так называемых национальных интересов. Пока Китай сохраняет спокойствие в условиях истеричности политических элит США, так называемая холодная война не сможет обрести свою форму. Ответ Китая должен носить спокойный характер. КНР, заключает издание, это не Советский Союз, и Вашингтон не сможет разделаться с Китаем так же, как с СССР.