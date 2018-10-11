Четверг, 11 Октября 2018 года
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В США задержали китайского гражданина по подозрению в шпионаже

Политика

Он пытался похитить конфиденциальную информацию компании GE Aviation

Нью-Йорк, США, 11 октября 2018, 03:09 — REGNUM  В США арестовали экстрадированного из Бельгии сотрудника министерства внутренней безопасности Китая, которого Соединенные Штаты подозревают в экономическом шпионаже, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американском минюсте.

Издание отмечает, что сотрудник китайского министерства внутренней безопасности Су Яньцзюнь является первым сотрудником спецслужб КНР, который был официально экстрадирован в США для дальнейшего судебного преследования. По данным NYT, он пытался похитить конфиденциальную информацию у компании GE Aviation.

«Это беспрецедентное задержание офицера китайской разведки свидетельствует о прямых намерениях китайского правительства вести экономический шпионаж против Соединенных Штатов», — заявил Уилльям Пристап, сотрудник контрразведовательного отдела ФБР.

Отмечается, что Су Яньцзюнь был арестован в Бельгии 1 апреля. Сообщается, что он пытался достать конфиденциальную информацию о деятельности компании GE Aviation. Процесс над ним состоится в федеральном суде США штата Цинциннати.

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Спецслужбы и шпионаж
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