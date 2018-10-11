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Генерал-лейтенант о войне с США: «Неделя-две — и всё будет кончено»

Политика

С США не надо воевать годами

Москва, 11 октября 2018, 02:57 — REGNUM  Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский считает РФ готовой к военному ответу США. В эфире Первого канала он рассказал, как изменился характер международных отношений.

«Я помню 1973 год, война Йом-Киппур, октябрь, когда израильские войска подошли к дороге Каир — Суэц, 100 км оставалось до Каира, и они спокойно могли взять египетскую столицу. Наша дивизия ВДВ сидела на венгерских аэродромах. Звонок по «горячей линии»: ещё один метр по направлению к Каиру и мы начинаем десантирование, то есть война. Все. Сейчас американцы наносят удары крылатыми ракетами, нам говорят — вы не сможете с Соединенными Штатами воевать, потому что их экономика кратно превышает вашу. У меня на это ответ: не надо воевать годами, другие времена. Неделя-две — и все будет кончено», — уверен генерал.

По словам Бужинского, антироссийская, русофобская обстановка сейчас «мешает спокойно сесть и договориться».

Ранее бывший посол РФ в США Сергей Кисляк выразил сомнения в договороспособности США.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Кисляк усомнился в договороспособности США

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