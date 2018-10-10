Госдеп надеется на возобновление работы «Радио Свободы» в Баку

Баку, , 18:17 — REGNUM Вопросы демократии, региональной безопасности, карабахский конфликт и двустороннее сотрудничество обсуждались в ходе визита в Баку помощника заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента, сообщает Turan.

«Мы высоко ценим деятельность правительства Азербайджана в целях обеспечения и усиления безопасности в регионе», — сказал он на пресс-конференции 10 октября в посольстве США.

По его словам, Южный газовый коридор играет огромную роль в вопросе обеспечения диверсификации поставок энергоресурсов в Европу. Ряд стран используют энергетический фактор, как политическое орудие, поэтому Южный Газовый Коридор помогает обеспечить диверсификацию поставок, отметил он.

На вопрос о состоянии демократии и прав человека в Азербайджане, Кент ответил, что эти вопросы обсуждались во время его встреч с руководством Азербайджана. По его словам, принцип обеспечения фундаментальных прав — один из главных принципов для обеспечения развития любого общества.

«Очень надеюсь, что во время своего следующего визита я смогу послушать репортажи «Радио Свобода», — сказал он.

Что касается положения медиа в целом, то свобода прессы — это один из показателей обеспечения свобод граждан и их права свободно выражать мнение, получать информацию, сказал Джордж Кент.

На вопрос, что он может сказать о похищении в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, Кент сказал, что обсуждал данный вопрос не в Баку, а с властями Грузии две недели назад в США. Bашингтон за обеспечение безопасности журналистов во всем мире, поэтому случай с Мухтарлы очень беспокоит США, заключил Кент.

Turan напоминает, что власти Азербайджана закрыли офис «Радио Свобода» в Баку в 2014 году. Журналист Афган Мухтарлы был похищен в Тбилиси в 2017 году и передан в Азербайджан, где осужден за контрабанду.