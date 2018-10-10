Среда, 10 Октября 2018 года
19:53:44 МСК

Госдеп надеется на возобновление работы «Радио Свободы» в Баку

Политика

На вопрос о состоянии демократии и прав человека в Азербайджане, Кент ответил, что эти вопросы обсуждались во время его встреч с руководством Азербайджана. По его словам, принцип обеспечения фундаментальных прав — один из главных принципов для обеспечения развития любого общества

Госдеп надеется на возобновление работы «Радио Свободы» в Баку
Thomas Wanhoff
В эфире

Баку, 10 октября 2018, 18:17 — REGNUM  Вопросы демократии, региональной безопасности, карабахский конфликт и двустороннее сотрудничество обсуждались в ходе визита в Баку помощника заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента, сообщает Turan.

«Мы высоко ценим деятельность правительства Азербайджана в целях обеспечения и усиления безопасности в регионе», — сказал он на пресс-конференции 10 октября в посольстве США.

По его словам, Южный газовый коридор играет огромную роль в вопросе обеспечения диверсификации поставок энергоресурсов в Европу. Ряд стран используют энергетический фактор, как политическое орудие, поэтому Южный Газовый Коридор помогает обеспечить диверсификацию поставок, отметил он.

На вопрос о состоянии демократии и прав человека в Азербайджане, Кент ответил, что эти вопросы обсуждались во время его встреч с руководством Азербайджана. По его словам, принцип обеспечения фундаментальных прав — один из главных принципов для обеспечения развития любого общества.

«Очень надеюсь, что во время своего следующего визита я смогу послушать репортажи «Радио Свобода», — сказал он.

Что касается положения медиа в целом, то свобода прессы — это один из показателей обеспечения свобод граждан и их права свободно выражать мнение, получать информацию, сказал Джордж Кент.

На вопрос, что он может сказать о похищении в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, Кент сказал, что обсуждал данный вопрос не в Баку, а с властями Грузии две недели назад в США. Bашингтон за обеспечение безопасности журналистов во всем мире, поэтому случай с Мухтарлы очень беспокоит США, заключил Кент.

Turan напоминает, что власти Азербайджана закрыли офис «Радио Свобода» в Баку в 2014 году. Журналист Афган Мухтарлы был похищен в Тбилиси в 2017 году и передан в Азербайджан, где осужден за контрабанду.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить