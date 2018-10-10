Отсутствие транша МВФ вызывает серьёзную нервозность на Украине — эксперт

Киев, , 16:32 — REGNUM Если МВФ в ближайшие две недели не предоставит кредит — это повод для серьёзной нервозности, заявил исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко 10 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт отметил, что накопления Украины снижаются четвёртый месяц подряд и «жировая прослойка» страны стала слишком мала.

«Чем дальше мы движемся к концу октября, а тем более года, тем сложнее будет рассчитывать на новый транш без наличия бюджета. Бюджет у нас — это всегда битва, тем более, если речь идет о бюджете года выборов… надеюсь, что политики, которые вовлечены в переговорный процесс, понимают это достаточно четко», — подчеркнул Устенко.

Напомним, в сентябре Украину посетила комиссия МВФ, которая должна была принять решение о выделении очередного транша. Однако представители Международного валютного фонда уехали ни с чем, поставив украинскому режиму несколько новых условий, в частности принять сбалансированный бюджет на 2019 год. Только после этого МВФ вернётся к вопросу выделения денег.

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