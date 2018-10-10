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Австрия может отказаться от Глобального договора о миграции ООН — СМИ

Политика

Принятие договора членами ООН планируется в декабре 2018 года

Вена, 10 октября 2018, 11:01 — REGNUM  Правительство Австрии всерьез рассматривает отказ от «Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции Организации Объединенных Наций» (ООН), пишет газета Kurier 10 октября со ссылкой на средства массовой информации.

Последние несколько недель медиаплатформы правой Австрийской партии свободы мобилизуются против договора, и даже умеренный канцлер Себастьян Курц (Австрийская народная партия) относится к нему скептически. В конце сентября правительство заявило, что «окончательного решения» по этому вопросу еще не найдено.

9 октября министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзинский заявил, что договор может способствовать нелегальной миграции и не гарантирует безопасности Польши, поэтому он рекомендует правительству отказаться от пакта. Венгрия и США также настроены против этого договора.

Принятие Глобального договора о миграции планируется на конференции ООН в Марокко, которая состоится в декабре этого года. Текст договора был согласован в июле.

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