Станислав Воскресенский вступил в должность губернатора Ивановской области

Иваново, , 10:22 — REGNUM Станислав Воскресенский официально вступил в должность губернатора Ивановской области. Церемония инаугурации состоялась 10 октября в Белом зале Музея промышленности и искусства им. Д. Г. Бурылина. На церемонию были приглашены представители общественности, депутаты Ивановской областной думы и главы органов местного самоуправления.

В соответствии с Уставом региона, Станислав Воскресенский принес присягу губернатора Ивановской области.

«Вступая в должность губернатора Ивановской области, я в полной мере осознаю огромную ответственность перед каждым жителем нашей области. Мой долг, смысл моих действий — сделать все для благополучия каждой семьи, для возрождения и устойчивого развития региона. Благодарю всех, кто поверил в меня и поддержал на выборах. Эта поддержка бесценна, она даёт мне силы взяться за огромную и чрезвычайно ответственную работу», — сказал в своем выступлении на церемонии инаугурации Воскресенский.

Он также обозначил основные стратегические направления работы на ближайшие пять лет: это развитие промышленности, в частности традиционных для региона секторов — текстиль, машиностроение, оборонный комплекс, создание новых производств; сельское хозяйство — привлечение инвестиций в село; здравоохранение; развитие транспортного сообщения, в том числе решение вопроса дорожной инфраструктуры; комфортная среда.

Как сообщало ИА REGNUM, Станислав Воскресенский был избран губернатором Ивановской области по итогам единого дня голосования 9 сентября. Он баллотировался от «Единой России» и получил поддержку 65,7% избирателей. До этого, почти год, с 5 октября 2017 года, он руководил регионом с приставкой врио, сменив в должности губернатора Павла Конькова.

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