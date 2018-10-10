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В Минобороны РФ обсудят реализацию майских указов президента

Политика

Проведет заседание коллегии министр обороны Сергей Шойгу

Москва, 10 октября 2018, 07:39 — REGNUM  Ход реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений, касающихся деятельности Южного, Центрального и Восточного военных округов обсудят сегодня, 10 октября, на заседании коллегии Минобороны России. Заседание проведет министр обороны Сергей Шойгу, сообщается на сайте военного ведомства.

На повестке дня — рассмотрение плана деятельности министерства на 2019−2025 годы и порядок завершения оснащения объектов Минобороны РФ автоматизированной системой «Паспорт». Кроме того, участники заседания рассмотрят предложения по дальнейшему развитию системы геральдического обеспечения Вооруженных сил РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года» президент России Владимир Путин подписал 7 мая 2018 года. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил разработать для военного ведомства специальную программу по реализации нового майского указа президента.

Ранее на эту тему: Путин подписал указ о стратегических задачах развития России до 2024 года

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