Началось разминирование таджикско-узбекской границы

Душанбе, , 16:24 — REGNUM Узбекистан приступил разминированию границы с Таджикистаном, сейчас соответствующие работы ведутся в направлении городов Пенджикент и Самарканд.

По информации начальника пресс-центра пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Мухаммада Улугходжаева, таджикские специалисты также участвуют в процессе и помогают узбекской стороне.

Отмечается, что до начала проведения разминирования Ташкент предоставил карту заминированных участков границы совместной группе правительств Таджикистана и Узбекистана, в которую от таджикской стороны вошли представители пограничных войск, минобороны и национального минного центра. Однако информация о заминированных участках и их общей площади по-прежнему засекречена.

Отметим, что Узбекистан заминировал границу с Таджикистаном в начале 1990-х годов: объяснив это решение требованиями безопасности. По официальным данным, за последние два десятка лет из-за подрыва на минах погибли 374 таджикистанца, еще 485 — ранены. Однако сколько из них подорвались на таджикско-узбекской границе, а сколько внутри страны, не уточняется.

Напомним, что совместную рабочую группу по вопросам обезвреживания инженерных заграждений на приграничных территориях Таджикистан и Узбекистан создали в середине апреля 2018 года после того, как по итогам встречи глав двух государств в марте этого же года был подписан Договор об отдельных участках таджикско-узбекской границы.

Эмомали Рахмон тогда подчеркнул, что документ поставил точку «практически во всех нерешенных вопросах» по общей госгранице.