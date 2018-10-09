Бывший глава МВД Франции претендует на должность мэра Лиона

Париж, , 15:30 — REGNUM Внеочередное собрание муниципального совета состоится 5 ноября в Лионе, чтобы назначить нового мэра, на пост которого претендует Жерар Коломб после его отставки из министерства внутренних дел Франции, сообщает Le Figaro.

Жерар Коломб может занять пост мэра до официальных выборов в 2020 году, так как бывший министр МВД отказался от обеих позиций, мэра Лиона и главы метрополии, входя в состав нового правительства Франции весной 2017 года.

Джорж Кепенекиан тогда сменил Жерара Коломба и занял пост мэра, но готов уступить его, если бывший министр вернется в Лион до окончания мандата в 2020 году, пишет издание.

Действующий мэр города Джорж Кепенекиан заверил, что Жерар Коломб пользуется «большой симпатией в Лионе».

«Мы сотрудничаем. Жерар Коломб попросил меня остаться и занять пост первого заместителя мэра города», — отметил Джорж Кепенекиан.

Напомним, до назначения на пост главы МВД Франции Жерар Коломб был мэром города Лион с 2001 по 2017 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, только 35% граждан хотят, чтобы бывший государственный министр стал мэром Лиона.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрос: 57% французов не хотят видеть экс-главу МВД на посту мэра