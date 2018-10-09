Уволена начальник юридического комитета Смольного — СМИ

Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM По данным СМИ, уволена председатель юридического комитета администрации губернатора Санкт-Петербурга Юлия Осипова. Это может быть связано с уголовным делом, которое расследует ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Если увольнение подтвердится, оно станет первым после вступления в должность врио губернатора Александра Беглова.

Как сообщает 9 октября издание «Фонтанка», уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество» в отношении неустановленных лиц из юридического комитета. Правоохранителей заинтересовало выделение коммерческим юридическим фирмам бюджетных средств на проведение экспертиз, при этом экспертизы, предположительно, выполняли сами сотрудники юридического комитета.

«Полторы недели назад в юркомитете Смольного прошел обыск в рамках уголовного дела. Сама Осипова, несмотря на то, что находилась на больничном, <…> допрашивалась как свидетель», — сообщает источник.

Отметим, что на официальном сайте городской администрации Осипова по-прежнему значится главой комитета, и документ о ее увольнении не опубликован. При этом чиновница отсутствует на заседании городского правительства, проходящем 9 октября в Смольном.

Юлия Осипова руководит юридическим комитетом с июня 2017 года.