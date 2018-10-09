Военные пилоты в Польше массово бегут из армии

Варшава, , 11:02 — REGNUM Около 30% польских военных летчиков, пилотирующих американские самолеты F-16, покинули службу, передает польский портал Onet со ссылкой на свои источники. Сколько осталось пилотов, неясно. Министерство обороны утверждает, что не владеет такой статистикой.

В Польше насчитывается 48 многоцелевых самолетов F-16. За каждую машину отвечает полтора пилота, то есть всего их 72. Однако на протяжении более двух лет летчики, обученные летать на этих машинах, массово увольняются. Между тем стоимость обучения одного пилота F-16 оценивается примерно в пять миллионов долларов, из них только прохождение тренировок в США стоит более 3,5 миллиона.

Издание пишет, что его источники, близкие к министерству национальной обороны, командованию ВВС и военным, говорят, что службу покидают самые опытные пилоты, многих из которых мастер-класса и должны были сами обучать молодые поколения польских летчиков.

«Если эта информация соответствует действительности, то мы имеем дело с невероятной ситуацией, — говорит депутат сейма Польши Януш Земке, бывший заместитель министра обороны. — Я бы рекомендовал, чтобы парламентский комитет по обороне немедленно занялся этим вопросом».