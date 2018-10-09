Прокуратура Грузии опросила жену Бурчуладзе в суде

Афины , , 10:51 — REGNUM Представители прокуратуры Грузии опросили супругу известного грузинского оперного певца Пааты Бурчуладзе Ангелину Василенко в здании Тбилисского городского суда в присутствии судьи. Опрос был назначен еще на 4 октября, но из-за отсутствия Василенко в Грузии перенесен на 8 октября.

Как заявили Ангела Василенко и ее адвокат Сосо Бараташвили после опроса, который продолжался более 5 часов, на все вопросы были даны исчерпывающие ответы. Предъявляемые певцу и его супруге обвинения в растрате средств благотворительного фонда они категорически опровергают.

«Мне задали много вопросов о фонде. Я предоставила следствию исчерпывающую информацию. Я 14 лет работала в фонде и только два года получала зарплату. Я помогала по части художественного руководства, проводила переговоры с людьми, которые сюда приезжали, давали концерты», — рассказала Василенко журналистам о деталях допроса.

Она напомнила, что благодаря фонду грузинские зрители смогли увидеть выступления Майи Плисецкой, Монсеррат Кабалье.

По мнению Ангелины Василенко, против Пааты Бурчуладзе ведется «черный пиар», направленный на то, чтобы вынудить певца покинуть Грузию. За этой пиар-кампанией супруга певца и ее адвокат видят интересы «конкретного лица», которого не называют.

«Я не буду называть того, кому мешает Паата, кому мешает его авторитет», заявила супруга певца.

Прокуратура Грузии заинтересовалась благотворительной стороной деятельности Пааты Бурчуладзе около двух лет назад, после его кратковременного прихода в грузинскую политику и учреждения партии «Государство для народа», с которой певец и его соратники участвовали в парламентских выборах 2016 года. После неудачи на выборах Бурчуладзе публично заявил об уходе из политики и возвращении к творческой деятельности.

В декабре прошлого года прокуратура вызвала певца на опрос по делу о вероятной растрате средств фонда «Иавнана», но ввиду отсутствия в Грузии Бурчуладзе явился в следственные органы и ответил на вопросы лишь спустя два месяца. После опроса он заявил, что дело, скорее всего, будет закрыто, так как все выдвигаемые прокуратурой обвинения абсурдные и «высосанные из пальца».

Дело, тем не менее, не закрылось, и на этот раз прокуратура опросила супругу певца, пытаясь выяснить, какую именно роль она играла в фонде «Иавнана» и на какие цели тратились выделяемые фондом деньги.

После беседы с Ангелиной Василенко представитель прокуратуры заявил, что четких ответов на вопросы, связанные с целесообразностью расходов благотворительного фонда, супруга Пааты Бурчуладзе не дала.