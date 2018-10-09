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Вице-президент США осудил насилие против журналистов по всему миру

Политика

Что именно случилось с пропавшим журналистом из Саудовской Аравии, пока остается неизвестным, однако Пенс допускает худшее

Вице-президент США осудил насилие против журналистов по всему миру
Josh Janssen
Свобода слова

Вашингтон, 9 октября 2018, 10:38 — REGNUM  Вице-президент США Майк Пенс полагает, что в деле о пропавшем в Турции саудовском журналисте «свободный мир заслуживает ответов». В своем твиттере Пенс пишет:

«Глубоко обеспокоен сообщениями о саудовскоми журналисте Джамале Хашкаджи. Если это правда, то это трагический день. Насилие в отношении журналистов по всему миру представляет собой угрозу для свободы прессы и прав человека. Свободный мир заслуживает ответов».

Ранее Дональд Трамп, высказываясь по тому же поводу, был более сдержан в оценке, подтвердив свое беспокойство и выразив надежду, что «все наладится».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что власти Саудовской Аравии должны способствовать тщательному расследованию исчезновения оппозиционного журналиста. По озвученной ранее агентством Reuters информации со ссылкой на источники, журналист, критиковавший политику Эр-Рияда, возможно, был убит во время посещения дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле.

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