Кургинян — обществу: «Любуйтесь все прибалтийским хамством!»

Москва, , 07:18 — REGNUM Именно извращение исторических фактов и беснование, столь свойственное десталинизаторам и наглядно продемонстрированное одним из гостей студии телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» приводят к тому, что народ начинает еще больше превозносить личность Сталина, заявил во время эфира 8 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян.

«Мы видели сейчас бесконечное беснование… Ни одного слова этот латышский нацист не даст нам сказать. Я вдруг вспоминаю, Охлопоков сказал: «Актеры — это те же дети, но большими пиписьками». Я думаю, что бывают и с маленькими, вот это — с маленькими. По тому, как вы орёте, всё видно. Вы орёте, как жалкое ничтожество. Любуйтесь все прибалтийским хамством!», — заявил политолог, реагируя на крайне нервное выступление латышского эксперта актера Андриса Лиелайса касательного того, что Россия должна покаяться за все мыслимые и немыслимые беды Латвии и оправдывающего дискриминацию русских в Прибалтике.

По словам политолога, «когда это хамство демонстрируют ублюдки, то, естественно, всё, что он говорит — отторгается». Результатом же этих отторжений от беснований является то, что вместо десталинизации, которую подобного рода люди продвигают, происходит «ресталинизация». При этом, русскому народу нужна правда, а не паталогически необъективные преувеличения, которые призваны унизить русский народ и поставить его в очередной раз на колени.

«Что только и хочет вся эта сволочь! Только этого и добивается. Как только мы скажем правду и сравним ее с другими странами, окажется, что да, были горькие дела, да была эта горечь, да, она была чем-то объяснима, но она ничем не отличается от горечи французов, испанцев, американцев и кого угодно. Мы такой же народ, с такими же горькими и славными страницами нашей истории. Как только будет сказана правда, будет сказано именно это, поэтому лгут, лгут, лгут, глумятся», — продолжил эксперт, добавив, что именно эта ложь нужна была для разрушения СССР.

Ранее Кургинян также отметил, что необходимо зафиксировать в обществе консенсус касательно количества жертв сталинских репрессий, дабы не допустить спекуляций на этой теме, в которых заинтересованы внутренние и внешние силы, делающие ставку на расшатывание и разрушение российской государственности. При этом, необходимо не обелять или оправдывать личность Сталина и репрессии, а понимать происходящее в столь сложное для страны время, чего невозможно сделать, не установив объективное количество жертв.

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