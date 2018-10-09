Кургиян: на Украине мы имеем дело с людоедской элитой

Москва, , 04:36 — REGNUM Людоедская украинская элита в стратегическом плане придерживается нацистской идеологии в варианте бандеровских идеологов вроде Дмитро Донцова и практиков её вроде Степана Бандеры, проявлением чего и является сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявил 8 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Кого надо убивать до конца: «омоскаленных», «москалей», естественно — «жидов» и «несвидомых» — это основа той идеологии, которая приветствуется [на Украине], она не осуждена, ее носители являются героями. А там было сказано прямо Донцовым, Бандерой, всеми — сжечь эти миллионы, уничтожать!», — объяснил политолог, какой крупный стратегический процесс в настоящее время протекает на Украине.

При этом, заявления бывшего заместителя губернатора Одесской области Зои Кассанджи о том, что именно украинская бандеровская майданная власть сожгла несогласных с ней людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и этот необходимо было перенести на Донецк и Луганск, являются тактическим выражением большого стратегического процесса.

«Мы жгли и будем жечь!» … Важное лицо, людоедка это сказала. А если эта людоедка еще и популярная, то это значит, что людоедство популярно и мы имеем дело с людоедской элитой и, соответственно, должны готовиться к худшему, и Донбасс это прекрасно понимает», — закончил мысль Кургинян.

Напомним, что ранее бывший заместитель губернатора Одесской области Зоя Кассанджи признала, что сожжение людей в Одессе было целенаправленной акцией террора с целью устрашения несогласных и посетовала на то, что, по ее мнению, к сожалению, этот опыт не был применен в Донецке и Луганске. Сергей Кургинян прокомментировал это, как обнажения истинного лица украинской власти, а согласие с этим украинской элитой — как оформление фашистской реальности.

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