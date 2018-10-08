МИД: Высланные из Голландии граждане РФ — специалисты по кибербезопасности

Москва, , 18:37 — REGNUM Четверо российских граждан, которые в апреле 2018 года были задержаны в Нидерландах, а затем высланы из этой страны, имели дипломатические паспорта. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Напомним, 4 октября министерство обороны Нидерландов заявило, что голландские спецслужбы якобы предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо российских граждан.

По словам главы минобороны Нидерландов Анк Бэйлевед, четверо граждан России были высланы из королевства без какого-либо расследования. При этом голландская сторона утверждает, что все это была «тайная операция ГРУ».

В МИД РФ тогда ответили голландцам, что все это попросту «очередная срежессированная пропагандистская» акция, понадобившаяся Западу перед сессией ОЗХО, которая пройдёт 9 октября, для создания «нужного» политического фона и противоправных инициатив.

На Смоленской площади указали, что четверо российских технических специалистов не являются никакими шпионами и выполняли совершенно открытую и рутинную миссию по проверке информационных систем посольства Российской Федерации в Нидерландах.

Повседневную деятельность российских дипломатических представительств за рубежом обеспечивают различные государственные организации и ведомства, включая Минобороны РФ.

«К этой работе привлекаются только специализированные и сертифицированные структуры», — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Что касается компьютерных средств, которые были изъяты у российских граждан, то они предназначались для тестирования информационных систем посольств в интересах анализа защищенности компьютерных сетей в связи с участившимися попытками киберпроникновения в российские государственные учреждения.