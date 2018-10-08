«Работать вместо охоты и рыбалки»: Беглов пригрозил чиновникам прокуратурой

Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Районные прокуратуры должны автоматически подключаться к ситуации, если в жилые дома Петербурга не поступает тепло. Об этом заявил 8 октября врио губернатора Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это касается абсолютно всех районов и всех управляющих компаний. Такого не должно быть в нашем городе», — заявил он на совещании о ходе отопительного сезона.

Напомним, по данным комитета по энергетике, с начала отопительного сезона, то есть с 28 сентября, в городе обнаружилось уже около 350 дефектов на инженерных сетях, только в Адмиралтейском районе в зону отключения попали 400 жилых домов, 90 из них — трижды. Ранее глава комитета Андрей Бондарчук признавал, что в Петербурге более трети труб изношены сверх нормы.

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Чиновники из районных администраций и профильных комитетов отчитались перед Бегловым о текущей обстановке, неоднократно указывая, что проблемы с отоплением происходят по вине различных управляющих компаний, собственников или по другим причинам.

Так, в Кировском районе в зону отключения попали сотни домов, а 72 стояка в подключенных домах не работают, так как Жилкомсервис №1 вовремя не привел их в порядок. Беглов пообещал подключить к ситуации прокурора Петербурга Сергея Литвиненко.

«Сегодня я прокурору города позвоню, чтобы он занялся этим вопросом. Если завтра к утру тепла не будет, значит нужно принимать соответствующие меры к нерадивым собственникам. Тепло должно быть подано. Жители не виноваты, рачительная компания, профессиональная или непрофессиональная. Люди платят за свои услуги и должны получать тепло. Я позвоню прокурору, чтобы он принял самые строгие меры к нерадивым собственникам.

Сами приезжайте на место, — обратился Беглов к главе района Сергею Иванову. — Приведите УК на встречу с жильцами, чтобы люди знали героев своих в лицо».

О локальных отключениях либо о неработающих стояках проинформировали также главы Фрунзенского, Невского, Василеостровского районов.

«Районные прокуратуры должны подключаться немедленно к этому вопросу, чтобы всем неповадно было. Чтобы не распивали пиво и не ходили на охоту и рыбалку в субботу и воскресенье, а занимались своим делом, прямыми обязанностями», — заявил Александр Беглов.

Он подчеркнул, что на первом месте должно быть не только обеспечение жителей теплом, электричеством и горячей водой, но и информирование их о любых изменениях в инженерных системах их дома.

«Сегодня вечером жду доклад в 20:00 по поводу ликвидации всех проблем. Ежедневно, если есть какие-то проблемы, я к вашим услугам утром рано, в семь утра дежурная служба мне докладывает обо всех авариях», — добавил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен уделить особое внимание проблемам жилищно-коммунального хозяйства и усилить работу дежурной службы.

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