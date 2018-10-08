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Владимир Путин и Дмитрий Медведев едут в Ставропольский край

Политика

На фоне ЧС в Лермонтове из-за коммунального кризиса и слухов о скорой отставке губернатора Владимирова

Владимир Путин и Дмитрий Медведев едут в Ставропольский край
Яблоня

Москва, 8 октября 2018, 16:48 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетят Ставропольский край 9 октября, сообщила пресс-служба Кремля.

Как сообщается, глава государства проведет на Ставрополье на совещание по вопросам развития сельского хозяйства, на котором планируется обсудить ряд мер, направленных на реализацию потенциала агропромышленного комплекса страны.

Также в официальной программе визита президента — осмотр яблоневых садов сельскохозяйственного предприятия «Рассвет», где Владимир Путин и Дмитрий Медведев «ознакомятся с процессом сбора урожая и встретятся с работниками компании».

Отметим, визит руководства страны в Ставропольский край анонсирован на фоне крайне сложной ситуации в коммунальном комплексе региона: на прошлой неделе в городе Лермонтове из-за долгов за газ был введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, последние две недели в СМИ и телеграмм-каналах активно муссируются слухи об уходе с поста губернатора Владимира Владимирова, чьи полномочия истекают в 2019 году.

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Сельское хозяйство
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