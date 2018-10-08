Испания требует, чтобы ЕС помог Марокко решить проблему миграции

Мадрид, , 13:29 — REGNUM Испания возвысила голос в Евросоюзе, защищая партнера и соседа, приносящего ей все больше неудобств, — Марокко. Правительство Педро Санчеса решило надавить на Брюссель, чтобы добиться существенных, а главное, срочных выплат, которые должны помочь африканскому государству с размещением миграционных потоков. В последнее время ситуация обострилась, и Евросоюз оперативно откликнулся на происходящее.

Несмотря на пока еще скромные показатели, Испания по сути превратилась в главный пункт назначения для нелегальных мигрантов во всем Средиземноморье. Необходимость добиться содействия Марокко для решения этой проблемы объясняет мягкость испанского правительства по отношению к соседней стране на фоне возрастающего количества конфликтов с ней.

Требования испанцев, обращенные к Брюсселю, уже начинают звучать как жалобы, что весьма нетипично для страны, которая обычно солидарна с официальной позицией Евросоюза. Но терпение иссякает — как в Мадриде, так и в Рабате. Уже больше года Марокко требует передачи денег, а также принятия решительных мер для управления потоками нелегальных переселенцев с востока.

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В конце прошлой недели состоялись телефонные переговоры между представителями Испании и европейского сообщества, призванные ускорить ход необходимых процедур. Источники El Pais в дипломатических кругах отказались назвать конкретную сумму, которую Испания запросила для Марокко, но предположили, что она может превышать те почти 30 миллионов евро, которые ранее были обещаны Рабату на покрытие срочных расходов в сфере миграции.

В любом случае Испания высказалась в поддержку своего африканского соседа весьма решительно.

«Марокко признает свой статус ответственного партнера, но считает, что решение миграционной проблемы должно основываться на принципе коллективной ответственности», — отметили официальные источники издания в правительстве.

Кроме того, власти Испании требуют, чтобы Европа, склонная всячески поощрять усилия Турции (и в меньшей степени Ливии) по решению проблемы беженцев и сдерживанию потока экономических мигрантов, в целом начала оказывать больше содействия Марокко — своему принципиально важному союзнику в этой области.

Правительство Педро Санчеса подчеркивает, что Испания «испытывает беспрецедентное давление»: 42 тысячи мигрантов прибывают туда каждый год, а это в два раза больше, чем в Италию по «ливийскому маршруту».

На фоне сложившейся ситуации переговоры трех сторон (Еврокомиссии, Марокко и Испании) приобрели непрерывный характер. Сейчас испанские власти полагаются на шаги, предпринятые в последнее время: представители Евросоюза наконец признали неотложность проблемы и заверили, что новые ассигнования странам Северной Африки будут выделены в ближайшие месяцы через Целевой фонд. Эти средства будут направлены на борьбу с причинами миграции.