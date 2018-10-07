«Эхо Бжезинского» — русские на Украине станут манкуртами?

Москва, , 22:43 — REGNUM Русским на Украине нужно высказывать свое мнение, считает кинорежиссер Карен Шахназаров. Он выступил 7 октября в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

«Замысел, который предпринимается на Украине, по-своему грандиозен. Это фактически переписать национальный код страны. Сделать манкуртов — без истории, языка, веры. Вызывает даже восхищение масштаб этого плана. Понятно, что за этим стоит теория Бжезинского о том, что Украину надо раз и навсегда оторвать от России. Но тем, кто на Украине с этим не согласен, надо тоже себя проявлять. Если вы хотите сохранить свою веру, язык, историю, вы должны определиться, сказать что-то. Не ждать, что за вас скажут американцы, Европейский союз или Россия. Вы тоже должны что-то говорить», — заявил Шахназаров.

Он уточнил, что не имеет в виду гражданскую войну, поскольку есть разные формы протеста.

«Мы не видим, не наблюдаем никаких. Тогда вопрос: насколько украинский народ с этим согласен или не согласен?» — сказал кинорежиссер.

Манкуртами называют людей, потерявших связь со своими корнями и родством. Термин появился в романе Чингиза Айтматова. Он означал пленника, превращенного в бездушного раба, не помнящего прошлого и послушного хозяину.