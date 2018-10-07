Жириновский предложил вырубить газ Украине

Москва, , 21:49 — REGNUM На принятие украинского законопроекта о языке РФ должна ответить жесткими мерами, считает депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он выступил 7 октября в эфире программы «Толстой. Воскресенье» на Первом канале.

По его мнению, украинские гонения на русский язык — «это никакой не предвыборный ход».

«Они позакрывали все русские школы, они прекращают выпуск учебников. Двести было школ — три осталось. Наглое, хамское отношение. Именно раздражать, уколоть», — заявил Жириновский.

Политик считает, что власти Украины действуют хуже, чем фашистская Германия:

«Там с удовольствием готовили переводчиков на русский язык, открывали русские школы, русские храмы. Несмотря на все зверство немецкого фашизма, это все-таки была европейская страна».

На каждый выпад против русских на Украине наше государство должно принимать меры дипломатического или экономического характера, уверен лидер ЛДПР.

Первом делом, по его мнению, нужно проверить, действительно ли продал украинский президент Петр Порошенко свои фабрики на территории России, и если возникнут сомнения в сделке — национализировать предприятия.

«Мы постоянно им что-то поставляем. Все машины, танки, авиация — на чем? Наши русские бензин, керосин. Прекратить поставки любого топлива», — предложил вторую меру Жириновский.

Третий шаг, который предлагает лидер либерал-демократов — «вырубить газ»:

«Мы уменьшим поставки газа той стране, которая путем реверса… продает наш газ Украине. Венгрия, Словакия, все вместе взятые — ни грамма ничего не получите!»

В отношении Украины, считает Владимир Жириновский, нужны жесткие, в том числе военные, меры, поскольку РФ имеет дело с государством, у которого ничего нет: армии, энергии, денег.

«Поезда остановить, и миллионы украинских рабочих поднимут восстание у них. Работы нет, кушать нечего, денег нет. Захватили судно? Предупредить: два часа — судно освободить. Нет? Открыть огонь. По Бердянску, по этой батарее. Кто захватывал судно?» — сказал политик.

Напомним, Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о статусе языка, в котором украинский становится обязательным в органах власти, образовании и здравоохранении.